Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Gernrode (ots)

Am Sonntag gegen 22.40 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld einen Ford in der Ortslage von Gernrode fest, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Als dem Fahrer bewusstwurde, dass er sich im Fokus der Polizisten befand, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. An einem Feld konnte er dennoch gestoppt werden. Während der Überprüfung der Kennzeichen konnte festgestellt werden, dass diese nicht für das Fahrzeug ausgegeben worden sind. Der Fahrer stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest zeigte den Konsum von Amphetamin und Cannabis an - eine Blutentnahme wurde durchgefuhrt. Bei dem 18-jährigen Fahrer und seiner Mitfahrerin wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Der Fahrer des Ford hat sich nun wegen mehreren Straftaten gegen das Kfz-Steuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz und Betäubungsmittelgesetz zu verantworten. Seine Mitfahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

