Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche vermisst

Bad Langensalza/Düsseldorf (ots)

Seit dem 7. Januar 2022 wird Vanessa Trimpert aus Bad Langensalza vermisst. Die 15-jährige war dort in einem Jugendwohnheim untergebracht. Am 15. Januar 2022 wurde Vanessa in Düsseldorf aufgegriffen und an eine Mädchenwohngruppe übergeben. Noch am selben Tag war sie von dort erneut abgängig. Seither ist ihr Aufenthalt unbekannt.

Vanessa Trimpert ist circa 160 cm groß und von schlanker Gestalt. Sie trägt lange schwarze Haare, welche nicht ihrer natürlichen Haarfarbe entsprechen. Bekleidet war sie mit einer weißen Winterjacke der Marke Nike, einer dunklen Hose und einem dunklen Cape.

Wer Angaben zum Aufenthalt von Vanessa Trimpert machen kann, oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Nummer 03601 451-0 zu melden.

