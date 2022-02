Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Einfamilienhaus

Thalebra (ots)

Am Donnerstagnachmittag entdeckte eine Zeugin einen Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Flachsteich. Unbekannte waren gewaltsam durch die Kellerfenster in die Garage gelangt. Von dort aus kamen sie aber nicht ins Haus. Erst über ein Fenster zur Gartenseite drangen der oder die Täter letztlich doch ins Haus ein. Sie durchsuchten und durchwühlten sämtliche Zimmer. Mit Handy, Tablet, Fotoapparat und Fernsehen verschwanden die Einbrecher. Sie konnten wahrscheinlich nicht alles Diebesgut mitnehmen, denn es standen Geräte mitnahmebereit da. Die Einbrecher hinterließen einen Gesamtschaden von ca. 4000 Euro. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag 29. Januar und Donnerstag, 4. Februar. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

