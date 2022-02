Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Überraschter Einbrecher geflohen

Mühlhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang am späten Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, in drei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Pfeiffer-Straße ein. Als ihn ein Anwohner im Treppenhaus überraschte, ließ er eine Tragetasche zurück und flüchtete. Der Täter trug ein Kapuzenshirt und Basecape. Die Polizei sicherte Spuren.

