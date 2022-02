Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Mann attackiert Polizei bei Einsatz

Mühlhausen (ots)

Ein 26-jähriger Polizist wurde am Donnerstagabend während der Schlichtung eines Streites verletzt und musste seinen Dienst abbrechen. In der Wendewehrstraße stritten sich ein 64-jähriger Mann und ein 32-jähriger Familienangehöriger. Der betrunkene Mann hatte bereits in seiner Wohnung in Dingelstädt eine Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin. Um diese zu unterbinden, fuhr ein Angehöriger den Mann nach Mühlhausen zur Obdachlosenunterkunft. Vor dem Gebäude eskalierte der Streit dann. Die alarmierten Polizisten unterbanden weitere Schläge. Hierbei verletzte sich der Polizist, da der Täter sich wehrte und immer wieder die Beamten auch verbal attackierte. Er musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus und die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

