Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit einer verletzten Person

Bendeleben (ots)

Die Fahrerinnen eines Skoda und eines VW mussten verkehrsbedingt auf der L1034 zwischen Sondershausen und Bendeleben am 28.01.22 gegen 12:45 Uhr anhalten, da ein vorausfahrender Lkw abbog. Der Fahrer eines Renault bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf und schob diesen anschließend auf den Skoda. Die VW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro.

