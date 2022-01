Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 12-Jährige aus Bad Langensalza wieder da

Bad Langensalza (ots)

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte am Freitagmittag das vermisste 12-jährige Mädchen aus Bad Langensalza in Gotha in Obhut genommen werden. Dem Mädchen geht es den Umständen entsprechend gut. Die Ermittlungen zu den Hintergründen ihres Verschwindens und wo sie sich in der zurückliegenden Woche aufgehalten hat, dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell