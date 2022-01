Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Papiercontainer in Flammen

Leinefelde (ots)

Zwei Papiercontainer standen am Mittwochabend in der Konrad-Martin-Straße in Flammen. Gegen 23 Uhr hatten Zeugen die Flammen bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Die Container wurden komplett zerstört.

