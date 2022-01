Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauschter Autofahrer im Straßengraben

Harztor (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, die Bundesstraße 81 aus Richtung Hasselfelde in Richtung Netzkater. Dabei fuhr er in einer Kurve mit seinem Seat Ibiza geradeaus und durch einen Straßengraben. Hierdurch überschlug sich der Seat und blieb völlig zerstört im Graben liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Drogentest bei dem Mann verlief aber positiv, so dass er mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme musste. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher, der Seat wurde abgeschleppt.

