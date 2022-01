Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit auf Straße

Mühlhausen (ots)

Im Kittel kam es am Mittwoch, kurz vor 19 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 47 Jahren. Der 28-Jährige wollte wohl etwas mit dem Älteren klären und griff diesen an. Dabei soll er einen Knüppel verwendet haben. Der 15-jährige Sohn half seinem Vater. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwand der 28-jährige Angreifer, der bereits am Nachmittag dem Opfer telefonisch gedroht und Geld von ihm gefordert hatte. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt. Der Täter konnte wenig später in seiner Wohnung angetroffen werden. Zu den Hintergründen der Taten ermittelt nun die Polizei.

