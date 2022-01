Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 12-Jährige aus Bad Langensalza vermisst

Bad Langensalza (ots)

Seit Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, wird die 12-jährige Johanna Grauel aus Bad Langensalza vermisst. Johanna ist ca. 1.60, groß, kräftig und untersetzt. Sie trägt braune, schulterlange, glatte Haare und eine Brille. Johanna war zuletzt mit einer grüner Tarnhose, einem blauen Anorak und beigen Turnschuhen bekleidet. Die Vermisste könnte in Begleitung eines männlichen Jugendlichen sein. Die Polizei geht davon aus, dass sie sich noch in Bad Langensalza aufhält. Bisherige Ermittlungen, in die auch ein Spezialhund eingebunden war, verliefen ergebnislos. Die Polizei weist daraufhin, dass sich Menschen, die Minderjährige ohne das Einverständnis deren Eltern, beherbergen oder verstecken strafbar machen. Hinweise zum Aufenthalt von Johanna nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

