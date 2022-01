Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Grundlos eingeschlagen

Mühlhausen (ots)

Am Montagabend, gegen 18.40 Uhr, gerieten zwei Männer in der Waidstraße in einen Streit. Ein bislang unbekannter Mann soll das 25-jährige Opfer angepöbelt und dann grundlos ins Gesicht geschlagen haben. Hierauf fiel der 25-Jährige zu Boden und musste medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell