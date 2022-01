Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angetrunken am Lenkrad

Udersleben (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 1 Uhr, kontrollierten Polizisten in der Hauptstraße einen 54-jährigen Autofahrer in seinem Opel Astra. Ein Alkoholtest vor Ort ergab über 1,9 Promille. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und mit zur Blutentnahme. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

