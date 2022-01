Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenklau gescheitert

Bleicherode (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 5 Uhr, beabsichtigten Unbekannte in der Freiheitsstraße einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Zeugen hatte einen Knall vernommen und die Polizei verständigt. Der oder die Täter scheiterten offensichtlich und gelangten nicht an die Zigaretten. Die Polizisten stellten mit Hilfe der Kameraden der Feuerwehr den beschädigten Automaten sicher. Dieser wird nun auf Spuren untersucht. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter 03631/960, zu melden.

