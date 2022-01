Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Mann?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nordhausen (ots)

Er steht im Verdacht, im Februar 2020, in einer Bankfiliale, in der Bochumer Straße, mit einer rechtswidrig erlangten EC-Karte einen dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben zu haben. Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell