Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Luftverunreinigung durch Lagerfeuer

Horsmar (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurden Feuerwehr, Polizei und Umweltamt zu einem Lagerfeuer auf einem Grundstück in der Straße An der Haube in Horsmar (Unstruttal) gerufen. Gegen 0.30 Uhr wurde über ein Feuer mit einer deutlichen Rauchfahne informiert. Nach bisher vorliegenden Ermittlungsergebnissen wurde in dem Lagerfeuer umweltgefährdend Stoffe verbrannt. Bei Eintreffen der Polizei brannte noch das Feuer, jedoch waren keine Personen mehr vor Ort. Das Feuer wurde gelöscht, Brandschutt und Beweismittel sichergestellt. Die Polizei hat Anzeige wegen Luftverunreinigung nach dem Strafgesetzbuch aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

