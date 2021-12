Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch im Versuch stecken geblieben

Dingelstädt (ots)

Der Polizei wurde am Mittwochvormittag, d. 29. Dezember, ein versuchter Einbruch in eine Firma in der Straße Auf der Heide gemeldet. Vergeblich haben Unbekannte in der Zeit vom Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 10.30 Uhr, versucht, gewaltsam in das Firmengebäude einzudringen. Als sie unverrichteter Dinge entkamen, hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

