Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pärchen in Wohnung ausgeraubt, die Polizei sucht Zeugen

Sollstedt (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Raub am Mittwoch in Sollstedt. Gegen 19.20 Uhr sollen zwei bislang unbekannte, dunkel gekleidete Täter an der Haustür eines Wohnblocks in der Heidenroder Straße geklingelt haben. Im Hausflur öffnete ihnen eine 34-jährige Bewohnerin die Wohnungstür. Daraufhin soll die Frau mit Faustschlägen angegriffen worden und zu Fall gekommen sein. Als der gleichaltrige Ehemann zur Tür ging, wurde er ebenfalls angegriffen. Die Täter sind dann mit einem vierstelligen Bargeldbetrag und einem Projektor verschwunden, nachdem es der Frau gelungen war, telefonisch Hilfe zu holen. Beide Tatverdächtige trugen dunkle Sachen, eine dunkle Mütze und einen Mund Nasen Schutz. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, die Polizei in Nordhausen, unter 03631/960, anzurufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

