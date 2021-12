Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin bei Unfall verletzt, Autofahrerin fährt einfach weiter

Körner (ots)

Am Freitag, gegen 08.10 Uhr, kam es in Körner zu einem Unfall mit einer verletzten Fußgängerin. Als die 25-jährige die August-Bebel-Straße auf Höhe einer Gaststätte überquerte, wurde sie durch ein herannahendes Fahrzeug übersehen und erfasst. Die Frau stürzte. Die Fahrerin des Kia setzte danach ihre Fahrt fort. Eine 36-jährige konnte nach Zeugenhinweisen auf den Pkw ermittelt werden. Sie hat sich nun als Beschuldigte im Strafverfahren zu verantworten. Die verletzte Fußgängerin musste in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden.

