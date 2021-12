Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weekend on duty, auf Streife mit der Polizei

Nordhausen (ots)

Du bist zwischen 16 und 28 Jahre alt und möchtest hinter die Kulissen der Polizei schauen?

Am 18. und 19. Dezember hast du die Möglichkeit, dich ein oder zwei Tage auf Streife mit der Polizei zu begeben. Dir werden spannende Einblicke in den Berufsalltag von Polizisten geboten, wie sie authentischer wohl kaum sein können. Die Dienstschicht beginnt für dich um 8 Uhr in den Dienststellen der Landkreise Eichsfeld, Nordhausen, Kyffhäuser oder Unstrut-Hainich. Nach einer kurzen Einweisung in die aktuelle Lage durch den Dienstschichtleiter geht es in das Einsatzgeschehen über. Ein breites Spektrum der polizeilichen Aufgabenbewältigung wird dich erwarten. Nach dem Dienst, welcher gegen 16 Uhr beendet sein wird, findet eine Auswertung mit den Beamten statt, um das Geschehene mit dir zu reflektieren.

Gern stehen dir auch unsere Einstellungsberater für Fragen zum Polizeiberuf und einem Einstieg zur Verfügung.

So kannst du dich für das "Weekend on duty" bewerben:

Sende eine aussagekräftige Bewerbung und ein paar Facts zu dir an

Einstellungsberatung.ndh@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell