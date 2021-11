Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stichflammen in Rahmen von Wartungsarbeiten

Greußen (ots)

Mehrere Zeugen meldeten sich am Donnerstagvormittag bei der Polizei und berichteten über große Stichflammen im Bereich der B4 in Richtung Westerengel. Eine Überprüfung ergab, dass noch bis Freitag Wartungsarbeiten an der Gastrasse in Westgreußen stattfinden, die Aufblase und Abfackeltätigkeiten zur Folge haben.

