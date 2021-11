Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer verliert Kontrolle und verletzt sich schwer

Görmar (ots)

Ein Autofahrer musste am Donnerstagvormittag in Görmar schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 9.50 Uhr mit seinem Renault Clio in Görmar unterwegs. An der alten Gärtnerei verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug überschlug sich, ehe es zum Stillstand kam. Der Autofahrer konnte noch selbst sein Fahrzeug verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Sein Clio musste abgeschleppt werden.

