Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vollsperrung nach Unfall auf Landstraße

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 6.35 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem BMW die Landstraße 1031 aus Richtung Schönstedt in Richtung Bad Langensalza. An der Einmündung zum Gotterschen Steig beabsichtigte der Mann nach links abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Golf. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, Verletzte gab es nicht. Die Unfallstelle war bis ca. 8 Uhr komplett gesperrt.

