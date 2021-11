Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum angezündet

Nordhausen (ots)

Ein Spaziergänger entdeckte am Dienstagnachmittag am Geiersberg einen brennenden Baum und informierte die Feuerwehr. Während der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass Unbekannte offensichtlich am Baum zündelten und diesen in Brand gesetzt hatten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell