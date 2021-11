Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Wiehe (ots)

Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde in der Straße Am Fliegental in Wiehe am Freitag in der Zeit von 0:30 Uhr bis 10 Uhr ein Pkw Suzuki beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro und entfernte sich von der Unfallstelle.

