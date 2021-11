Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Bad Tennstedt (ots)

Ein Seniorenwohnheim und ein Pflegedienst in Bad Tennstedt wurden in der Nacht zum Mittwoch Opfer von unbekannten Einbrechern. In ein Seniorenwohnheim in der Brauereistraße drangen die Diebe gewaltsam durch ein Fenster an der Rückseite ein und durchsuchten Büros. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. In der Bahnhofstraße drangen Unbekannte ebenfalls gewaltsam durch ein Fenster an der Rückfront in das Gebäude eines Pflegedienstes ein. Auch hier wurden Räume des Verwaltungsbereiches durchsucht. Mit einem kleineren grauen Tresor, mehreren Mobiltelefonen und zwei I-Pads entkamen die Einbrecher ebenfalls unerkannt. Der Gesamtschaden bei beiden Einbrüchen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ob beide Straftaten in Zusammenhang stehen könnten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell