Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit Personenschaden

Schierschwende (ots)

Am Samtag, dem 14.11.2021, 16:10 Uhr, kam in Schierschwende zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam es auf einem Wirtschaftsweg zum Begegnungsverkehr zwischen einer 53-jährigen Fußgängerin und einem 28-jährigen Mopedfahrer. Der Mopedfahrer touchierte hierbei die Fußgängerin und verletzte diese am Bein. Die Fußgängerin erlitt eine Unterschenkelfraktur und musste anschließnde im Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Moped-Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist.

