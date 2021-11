Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nordhausen (ots)

Ein 52-jähriger Radfahrer musste am Mittwochmorgen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Straße der Genossenschaften und beabsichtigte nach links in die Hesseröder Straße abzubiegen. Hierbei erfasste ihn ein Pkw. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

