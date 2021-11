Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer mit Pkw überschlagen, leicht verletzt

Bodenrode (ots)

Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag, gegen 18.40 Uhr, die Hauptstraße von Bodenrode in Richtung Wingerode. In einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Daewoo. Er durchfuhr einen Straßengraben, wo er gegen ein Betonfundament prallte. Der Pkw überschlug sich, beschädigte ein Verkehrszeichen, bevor es auf der Straße zum Stehen kam. Der Fahrer hatte Glück und verletzte sich nur leicht. An der Unfallstelle kam es bis kurz nach 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

