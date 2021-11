Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintliche hilflose Person verursacht Lärm, Feuerwehr gelangt über Balkon in die Wohnung

Nordhausen (ots)

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag in die Conrad-Fromann-Straße ausrücken. Anwohner hatten sich über Lärm in einer Wohnung beschwert und die Polizei verständigt. Der Wohnungsinhaber war als Alkoholiker bekannt und man sorgte sich über einen möglicherweise hilflosen Zustand des Mannes in seiner Wohnung. Über die Feuerwehr gelangten die Rettungskräfte und Polizisten in die vier Wände des 57-Jährigen. Der schlief tief und fest und hatte lediglich die Musik zu laut an. Er konnte in seiner Wohnung bleiben, die Rettungskräfte rückten ab.

