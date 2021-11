Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Sondershausen (ots)

In der Nacht vom 06.11.2021 (Samstag) auf den 07.11.2021 (Sonntag) beschädigte(n) (ein) unbekannte(r) Täter in der Lohstraße in Sondershausen - auf Höhe der Einmündung zum "Lohberg" - ein Verkehrszeichen, indem diese(r) es vorsätzlich umstieß(en) und samt Betonsockel auf die Fahrbahn legte(n). Zeugen, die Hinweise zu dem bzw. den Täter(n) geben können oder in der Nähe des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen getroffen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuser zu melden. Ebenso werden diejenigen Verkehrsteilnehmer, die sich hierdurch einen Schaden an ihrem Fahrzeug zuzogen oder gefährdet wurden (z. B. durch die Einleitung einer Gefahrenbremsung, um eine Kollision zu vermeiden), gebeten, dies zur Anzeige zu bringen.

