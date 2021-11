Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisster Jugendlicher gesucht

Mühlhausen/Felchta (ots)

Seit Freitagvormittag wird der 16-jährige Mohamed ADIDA, wohnhaft in Felchta, vermisst. Er ist 178 cm groß und wirkt etwas älter. Er hat eine schlanke Figur, seine Haare sind an den Seiten abrasiert und er trägt einen Irokesenschnitt mit Zopf. Bekleidet ist er mit Sneakers, schwarzer Hose und hellblauer Nike-Winterjacke. Auffallend fehlen ihm mehrere vordere Zähne im Oberkiefer. Er spricht nicht die deutsche Sprache. Wer hat den Vermissten gesehen oder weiß, wo er sich aufhält. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

