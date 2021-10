Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand beschädigt Nebengelass

Gehofen (ots)

Ein Schuppen wurde am Freitagvormittag gegen 8 Uhr in Gehofen durch einen Brand beschädigt. Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache brach in dem Schuppen hinter einem Wohnhaus am Turmplatz das Feuer aus. Der Brand konnte durch Nachbarn schnell gelöscht werden. Im Schuppen lagerten Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und eingesacktes Heu. Ob vielleicht eine Selbstentzündung des Heues brandursächlich ist, muss geprüft werden. Dem 69-jährigen Besitzer entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell