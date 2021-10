Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gestört und in die Flucht geschlagen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde ein Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Schadebergstraße durch Zeugen bemerkt, worauf er unverrichteter Dinge flüchtete. Gegen 23.45 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall und gingen dem nach. Ein bislang unbekannter Dieb hat gewaltsam die Eingangstür geöffnet und war bis in den Kellerbereich vorgedrungen. Als er den nachschauenden Zeugen gewahr wurde, flüchtete er ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

