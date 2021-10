Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohballen abgebrannt - Zeugen gesucht

Kirchengel (ots)

Am Donnerstagabend durchbrachen gegen 21.30 Uhr Feuerwehrsirenen die Nachtruhe in Kirchengel und den umliegenden Ortschaften. Am Ortsrand von Kirchengel in Richtung Bundesstraße 4 standen rund 200 Strohballen in Flammen. Das Stroh war auf einer Länge von rund 50 Meter aufgestapelt. Die eingesetzten Feuerwehren konnten nur noch die Ballen kontrolliert abbrennen lassen. Der Eigentümer hat einen Schaden zwischen sieben- und zehntausend Euro zu tragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Wer hat in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich Kirchengel Beobachtungen gemacht, die mit der Brandstiftung in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell