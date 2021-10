Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Großbartloff (ots)

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zum Dienstag in das Gebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Straße Im Rottenbach eingedrungen. Die Täter brachen gewaltsam eine Hintertür auf und durchsuchten das Innere. Mit einer gestohlenen EC-Karte und Bargeld konnte sie unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell