Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen zu einem Einbruch und anschließender Brandstiftung gesucht

Leinefelde/Grabe (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Pizzeria und einer damit im Zusammenhang stehenden Brandstiftung sucht die Polizei Zeugen. Bereits am späten Montagabend des 11. Oktober diesen Jahres, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räume einer Pizzeria in der Lisztstraße in Leinefelde ein. Kurz vor Mitternacht sind die Einbrecher durch ein Fenster an der Rückseite eingestiegen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Sie stahlen Autoschlüssel, drei Paletten mit jeweils 24 Getränkedosen, ein Fernsehgerät der Marke Panasonic, Schlüssel, eine braune Ledertasche und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Mit einem der entwendeten Autoschlüssel starteten sie dann einen blauen VW Up mit Heiligenstädter Kennzeichen und flüchteten damit. Der gestohlenen VW Up wurde dann am Freitagvormittag des 15. Oktobers, gegen 8.20 Uhr, auf dem Wirtschaftsweg Ammerweg in der Nähe der Ortschaft Grabe komplett ausgebrannt aufgefunden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell