Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mokick Fahrer gestürzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein jugendlicher Mokick Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, kurz nach 17.00 Uhr, verletzt. Der 16-Jährige befuhr die Landstraße 2022 aus Bernterode kommend, in Richtung Heilbad Heiligenstadt. Vermutlich aufgrund der rutschigen Fahrbahnoberfläche verlor er in einer Kurve die Kontrolle über das Simson S 51. Er stürzte und das Zweirad kollidiert mit der Leitplanke und der Jugendliche wurde über diese geschleudert. Das S 51 wurde beschädigt und die Feuerwehr musste ausgelaufenen Treibstoff beseitigen. Der 16-Jährige wurde ins Krankenhaus verbracht.

