Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beifahrerin nach Unfall leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Eine 56-jährige Frau verletzte sich bei einem Unfall am Montagnachmittag in Nordhausen leicht. Sie saß in einem Mitsubishi, dessen 32-jährige Fahrerin gegen 16 Uhr den Beethovenring in Richtung Krankenhaus befuhr. An der Einmündung zur Wallrothstraße musste sie, verkehrsbedingt, ihre Geschwindigkeit verringern. Eine dahinterfahrende 61-jährige Frau nahm dies zu spät wahr und fuhr mit ihrem VW auf den Mitsubishi auf. An den Autos entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

