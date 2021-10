Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abfallcontainer in Flammen

Bleicherode (ots)

Die Feuerwehr und Polizei mussten am Donnerstag in die Nordhäuser Straße fahren. In einer Fensterfirma brannte ein Abfallcontainer. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, so dass der Schaden mit ca. 200 Euro eher gering ausfiel. Offensichtlich gerieten Industrieabfälle aufgrund einer chemischen Reaktion in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell