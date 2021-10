Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit in Eiscafe eskaliert

Bad Langensalza (ots)

Zu einer Auseinandersetzung in einem Eiscafe in der Marktstraße kam es am Dienstagnachmittag. Aus bislang noch ungeklärten Gründen geriet eine dreiköpfige Familie mit dem 16-jährigen Kellner in Streit. Der eskalierte derart, dass ein Familienmitglied den Jugendliche mit Pfefferspray attackierte und im Gesicht verletzte. Er musste medizinisch versorgt werden. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ die Familie das Cafe. Sie wurden später in ihrer Wohnung angetroffen, wo sie aus ihrer Sicht das Geschehen darlegten. Was sich genau abgespielt hat, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen klären.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell