Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Baumarktgelände

Bad Tennstedt (ots)

Unbekannte gelangten in der Nacht zu Dienstag gewaltsam auf das Gelände eines Baumarktes in der Langensalzaer Straße. Dort hatten sie es auf verschiedene Baumaterialien abgesehen. Sie entkamen mit einer noch unbekannten Menge an Material. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell