Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt sein Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Nordhausen (ots)

Das Fahrrad wurde am 7. September bei einer Durchsuchung in Nordhausen sichergestellt. Bislang konnte der Eigentümer des Rades nicht ausfindig gemacht werden. Wer sein Rad erkennt, wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis, bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell