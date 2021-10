Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trickbetrüger ohne Erfolg

Nordhausen (ots)

Immer wieder versuchen Betrüger an das ersparte Geld von überwiegend älteren Menschen zu gelangen. So auch am Montagabend in Nordhausen. Zahlreiche Menschen erhielten Anrufe, in denen ihnen Einbrüche in der Nachbarschaft gemeldet wurden, verbunden mit der Nachfrage nach Wertgegenständen im Hausstand. Alle Betroffenen reagierten richtig. Sie gaben keine Auskunft, legten auf und verständigten die Polizei. Vereinzelte Anrufe gab es auch im Eichsfeld. Hier hatten die Betrüger ebenfalls keinen Erfolg.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell