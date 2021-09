Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Feuerwehrgebäude

Menteroda (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende sind unbekannte Diebe in das Feuerwehrgebäude in der Hauptstraße in Urbach eingebrochen. Sie zerstörten zwei Fenster und haben im Innern des Gebäudes mehrere Innentüren gewaltsam geöffnet und die Räume durchsucht. Aus einem aufgebrochenen Spind wurden etwa einhundert Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt ungleich höher.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell