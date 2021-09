Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen zum Einbruchsversuch in Reifenlager gesucht

Dingelstädt (ots)

In der Nacht zum Freitag hat die Polizei in Dingelstädt einen versuchten Einbruch in einen Reifen Container aufgenommen. Gegen 02 Uhr wurde die Polizei vom Wachschutz informiert, dass Unbekannte versuchten, in den Reifen Container eines Autohandels in der Straße Auf der Heide durch Aufhebeln einzudringen. Der Versuch misslang und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell