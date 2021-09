Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Warenlager

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagabend wurde der Polizei gegen 20.30 Uhr ein Einbruch in ein Warenlager in der Sondershäuser Straße gemeldet. Unbekannte Täter waren in der Zeit von Sonnabend, d. 25.09, bis Donnerstag, d. 29.09., in das Lager durch eine Nebeneingangstür eingedrungen. Sie stahlen unter anderem Verstärker und Mischpult im Wert von über 1000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell