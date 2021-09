Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto auf dem Dach, Fahrer unverletzt

Nordhausen (ots)

Glück hatte am Dienstagmorgen ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 kurz vor Nordhausen. Der 43-Jährige war kurz vor 5 Uhr mit seinem Dacia Duster in Richtung Nordhausen unterwegs, als er in einer Kurve auf Höhe der Fuchsfarm von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich mehrfach, ehe es auf dem Dach liegen blieb. Der Autofahrer blieb unverletzt, zwei Verkehrszeichen wurden beschädigt. Nach knapp 1,5 Stunden war der Duster abgeschleppt und die Straße wieder frei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell