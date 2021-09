Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Oldisleben (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, befuhr eine 39-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes Sprinter die Heldrunger Straße in Richtung Marktstraße. In einer Rechtskurve geriet die Frau, aus noch ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr und stieß mit einem Opel Meriva zusammen. Dessen 50-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren beschädigt, aber rollfähig.

