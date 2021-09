Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger von Auto erfasst

Mühlhausen (ots)

Ein 57-jähriger Fußgänger wurde bei einem Unfall am Montagmittag in Mühlhausen schwer verletzt. Der Mann wollte die Eisenacher Straße überqueren. Hierbei erfasste ihn eine Skoda Roomster. Ersten Ermittlungen zufolge hatte er die gegenüberliegende Straßenseite erreicht, als er das Gleichgewicht verlor und ins Straucheln geriet. Hierbei trat er nochmals auf die Straße und der 66-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

